  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Meteorolojiden bazı iller için kar yağışı uyarısı
Yerel

Meteorolojiden bazı iller için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Muş ve Bitlis çevrelerinde kar yağışı bekliyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 09:35:00 -
Meteorolojiden bazı iller için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Akşam saatlerinden itibaren Muş ve Bitlis çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren bölge genelinde aralıklı yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, öğle saatlerine kadar yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Hakkâri’de 8, Van’da 10, Bitlis’te 3 ve Muş’ta 6 derece olması beklenmektedir” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık
Gündem

ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık

ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi ve eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu.
Türkiye bu halde buldu! Bakan Soylu'dan tepki
Gündem

Türkiye bu halde buldu! Bakan Soylu'dan tepki

Yunanistan unsurları tarafından, Aydın'ın Didim ilçesi ve Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Türk karasularına sürüklenmeye bırakılarak ölü..
Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu terletecek Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
Gündem

Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu terletecek Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Seçimli bir..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay