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Meteorolojiden bazı bölgeler için yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:26:53 -
Meteorolojiden bazı bölgeler için yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, yurtta etkili olan sıcak hava dalgasının, yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanağa neden olacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü ise Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak meydana gelecek.

Yağışların Karadeniz Bölgesi'nde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ve Ramazan Bayramı boyunca da yurdun özellikle doğu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.


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