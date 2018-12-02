0553 313 94 23

Meteorolojiden Antalya, Muğla ve Afyonkarahisar için yağış uyarısı

02 Aralık 2018 Pazar 13:13
Meteorolojiden Antalya, Muğla ve Afyonkarahisar için yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji, yarın Antalya ile Muğla ve Afyonkarahisar için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin batı kesimleri yarın parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Batı Akdeniz ile Muğla ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Antalya il merkezi ile batı ilçelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 13:13
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı
  3. sağanak yağış

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    1. Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400..
    2. Afganistan'da bombalı araç..
    3. AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    4. Avrupa şampiyonu kick boksçu, Nemrut..
    5. Esenyurt'ta darp sonucu ölüme gözaltı
    6. Belgesel çekerken öyle bir şeyle..
    7. Düşler Akademisi projesiyle 10 yılda 6..
    8. Mustafa Cengiz'den ceza yorumu
    9. ABD'den "Münbiç'te ortak devriye"..
    10. ABD Konsolosluğuna saldırı! "Bomba..
    11. Günlerdir gözaltındaydı! İsrail..
    12. Ford Otosan ve AVL'den "otonom konvoy"..
    13. Gençlerle sabah namazında buluşan..
    14. Trabzonspor'da kupa mesaisi
    15. Terör örgütü FETÖ'de büyük panik!..
    16. Reklâmı yasak olanın festivali olur mu?
    17. Meteorolojiden Antalya, Muğla ve..
    18. Oğlu dağa kaçırılan aileden terör..
    19. Vatandaşa müjde! Faturalara yansıyacak
    20. Güneydoğu ihracatının öncüsü tekstil
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum