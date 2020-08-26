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Aktüel Meteorolojiden Antalya için "kuvvetli yağış" uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden Antalya için "kuvvetli yağış" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 17:23:41 -
Meteorolojiden Antalya için "kuvvetli yağış" uyarısı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın batı iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürülüğünden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerine kadar Antalya'nın batı iç kesimlerinde Korkuteli ve Elmalı civarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği belirtildi.

Yağışın yerel olarak metrekareye 21-50 kilogram düşeceği tahminine yer verilen açıklamada, bölgede olası ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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