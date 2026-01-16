Meteoroloji’den alarm: Soğuk hava yurdu kilitleyecek

Meteoroloji verilerine göre soğuk hava, batı bölgelerde çarşamba gününe kadar, iç ve doğu kesimlerde ise perşembe gününe kadar etkisini sürdürecek. Bu süreçte sıcaklıkların ani düşüşüyle birlikte hayatı olumsuz etkileyecek hava koşullarının görülmesi bekleniyor.

Uyarılara göre Trakya, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Karadeniz’in iç bölgeleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayları öngörülüyor. Yetkililer, başta karayolu ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.