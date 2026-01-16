  • İSTANBUL
Meteoroloji'den alarm: Soğuk hava yurdu kilitleyecek
Yaşam

Meteoroloji’den alarm: Soğuk hava yurdu kilitleyecek

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Meteoroloji’den alarm: Soğuk hava yurdu kilitleyecek

Türkiye, Karadeniz üzerinden gelecek yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok bölgede kuvvetli buzlanma ve don riski bulunduğunu açıklarken, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları ve kurumları uyardı.

Meteoroloji verilerine göre soğuk hava, batı bölgelerde çarşamba gününe kadar, iç ve doğu kesimlerde ise perşembe gününe kadar etkisini sürdürecek. Bu süreçte sıcaklıkların ani düşüşüyle birlikte hayatı olumsuz etkileyecek hava koşullarının görülmesi bekleniyor.

Uyarılara göre Trakya, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Karadeniz’in iç bölgeleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayları öngörülüyor. Yetkililer, başta karayolu ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.

