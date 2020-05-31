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Meteorolojiden Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli için yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-05-31 19:43:34 -
Meteorolojiden Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli için yağış uyarısı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli'de 3 gün boyunca yağışlı, serin hava bekleniyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, serin ve yağışlı havanın bu geceden itibaren Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli'de 3 gün boyunca aralıklarla etkili olduktan sonra perşembe akşam bölgeyi terk edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sıcaklıkların cuma gününden itibaren hissedilir seviyede artacağının ve mevsim normalleri üzerine çıkacağının öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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