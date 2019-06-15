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Meteorolojiden 9 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden alınan bilgilere göre Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli yağış bekleniyor. Öte yandan Tokat, Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri için de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 16:37
Meteorolojiden 9 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök  gürültülü sağanak öngörülüyor.

Akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle meydana  gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu  yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli  olunması gerekiyor.

Bir uyarı da o illere yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, Tokat'ın doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak  bekleniyor.

Akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülen yağışlar nedeniyle meydana  gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel  dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 16:37
  1. Düzce
  2. Trabzon
  3. Tokat
  4. Sakarya
  5. Ordu
  6. Kocaeli
  7. Giresun
  8. Bolu
  9. Bilecik
  10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  11. Sağanak yağış
  12. sağanak uyarısı
  13. hava durumu

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