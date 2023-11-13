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Yaşam Meteoroloji'den 8 ilimize sarı kodlu yağış uyarısı! Meteoroloji uzmanından kar açıklaması
Yaşam

Meteoroloji'den 8 ilimize sarı kodlu yağış uyarısı! Meteoroloji uzmanından kar açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-11-13 20:14:00 -
Meteoroloji'den 8 ilimize sarı kodlu yağış uyarısı! Meteoroloji uzmanından kar açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda 8 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar için tarih vererek bölge bölge açıkladı.

Son verilere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya ile Çanakkale dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Denizli, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Kilis, G. Antep ve Adıyaman çevrelerinde yarın Ordu, Giresun, Malatya, Tunceli, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgar durumu

Genellikle güney ve güneybatı, bu akşam ve gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı nasal olacak

İç ve doğu kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Bazı iller için uyarı

Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Yağışların; bu akşam saatlerinde Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Denizli, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Kilis, G. Antep ve Adıyaman çevrelerinde yarın Ordu, Giresun, Malatya, Tunceli, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgar için uyarı yapıldı

Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekteir.

Meteoroloji 8 ili uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara, Antalya, Bolu,Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu yağmur uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji uzmanından çarpıcı açıklama

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in açıklamaları şu şekilde; “Tam hastalık haftası, sıcaklıklar bugünde düşmeye başladı ama İstanbul’da sıcaklık 16-17 derece. Bugün sabah itibari ile İstanbul, Marmara, Ege, Batı Karadeniz. Öğlene doğru İç Anadolu’nun kuzeyi, Antalya’nın doğusu, Isparta civarlarında kuvvetli yağış var”

“Öte yandan rüzgâr kuzeye dönünce sıcaklıkları biraz daha düşürecek. Yani akşam saatlerine doğru sıcaklıklar 10 derece birden düşebilir. Onun için bugün yağmurlu ve soğuk havadan dolayı dışarı montsuz kesinlikle çıkmayın. Marmara’da aksam saatlerine kadar yağış devam edecek. Muğla civarında da kuvvetli yağış var bugün. Anadolu’da ise lodos fırtınası hakim. Yarın yağış yok. Perşembe günü tekrar Batı'dan yağış gelecek. Ekim ayındaki sıcaklılar bundan sonra gelmek. Önümüzdeki hafta itibariyle sıcaklıklar İstanbul’da 13 dereceye kadar düşecek.

Ocak ve Şubat'ta kar görülecek?

Prof. Dr. Orhan Şen:

İstanbul ve Ege bölgesi için şuan söz konusu değil. Bu haftanın sonunda ve önümüzdeki haftanın başında Anadolu’da kar var. Karadeniz’in iç kesimleri, Erzurum ve Sivas’ta kar var. İstanbul’da muhakkak kar yağacak ama ne zaman göreceğimize gelirsek Ocak, Şubat aylarında olacak.

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