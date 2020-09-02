Meteoroloji’den 74 ile uyarı! “Dikkatli olun”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde sıcak havaların artacağını belirterek 74 ili uyardı. Yapılan açıklamada, yurt genelindeki sıcak hava dalgasının cumartesi gününe kadar süreceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ayrıca söz konusu şehirlerde yaşayan vatandaşları sıcak havaya karşı dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyardı. Sıcaklıklar nedeniyle güneş çarpmasına dikkat edilmesi gerektiği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sıcaklıkların artacağı ve mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Eylülde kaydedilmiş en yüksek sıcaklık olabilir

Yurdun iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının, eylül ayında kaydedilmiş en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşabileceği de öngörülüyor.

Meteoroloji’nin uyardığı iller ve beklenen sıcaklık değerleri şu şekilde:

“Ankara 38, İstanbul 32, İzmir 37, Çanakkale 36, Denizli 40, Afyonkarahisar 36, Uşak 36, Adana 44, Hatay 42, Kahramanmaraş 44, Antalya 39, Isparta 38, Burdur 38, Osmaniye 44, Çankırı 41, Eskişehir 38, Konya 39, Yozgat 36, Sivas 36, Kayseri 38, Kırşehir 39, Nevşehir 36, Niğde 36, Kırıkkale 40, Karaman 37, Aksaray 38, Bolu, 37, Düzce 40, Kastamonu 38, Çorum 40, Amasya 42, Tokat 40, Malatya 38, Elazığ 38”

Sıcak havalar nedeniyle vatandaşların özellikle güneş çarpmasına karşı dikkatli olması gerekirken, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve hamilelerin de ayrıca dikkatli davranması gerekiyor. Özellikle öğlen vakitleri gerekmedikçe dışarı çıkılmaması, çıkılması durumunda kısa süre içinde kapalı mekana geçilmesi büyük önem taşıyor.