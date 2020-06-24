Meteoroloji'den 7 şehre hortum uyarısı!
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü; Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat ve Ordu için dolu ve hortum uyarısında bulundu.
İstanbul’da dün etkili olarak hayatı felç eden kuvvetli yağmur, bugün yeniden başladı. Büyükçekmece ilçesi’nden giriş yaparak etkili olan sağanak yağmur karşısında sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Sağanak yağmurun gün boyunca etkili olması bekleniyor.
Öte yandan Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat ve Ordu için dolu ve hortum uyarısında bulunuldu.