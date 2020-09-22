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Aktüel Meteorolojiden 7 il için sağanak uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden 7 il için sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 13:29:45 -
Meteorolojiden 7 il için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yurdun diğer yerlerinde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

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