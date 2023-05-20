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Gündem Meteorolojiden 6 il için uyarı! Bu haberi okumadan plan yapmayın
Gündem

Meteorolojiden 6 il için uyarı! Bu haberi okumadan plan yapmayın

Yeniakit Publisher
2023-05-20 16:59:00 -
Meteorolojiden 6 il için uyarı! Bu haberi okumadan plan yapmayın

Meteoroloji, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Şanlıurfa’nın kuzey kesimlerinde aralıklı ve yerel sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşlara sele karşı uyarılarda bulundu.

Meteoroloji’den alınan son hava durumu tahmin raporlarına göre, Türkiye’nin 6 ilinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Şanlıurfa’nın kuzey kesimlerinde aralıklı ve yerel sağanak yağış tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri ile Şanlıurfa’nın kuzey kesimlerinde (Hilvan, Siverek, Viranşehir) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlara uyarı

Kuvvetli yağışların 21 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgusu yapıldı.

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