0553 313 94 23

Meteoroloji’den 6 il için sağanak uyarısı

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Ağrı ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:41
Meteoroloji’den 6 il için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da, öğleden itibaren ise bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar, öğle saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan'da yer yer etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise kuvvetli esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 8, Kars'ta 9, Erzurum ve Ağrı'da 12, Erzincan'da17 ve Iğdır'da 19 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklık Iğdır ve Erzincan'da 33, Ağrı'da 31, Kars ile Erzurum'da 29 ve Ardahan'da 25 derece olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:41
  1. Doğu Anadolu Bölgesi
  2. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü
  3. Ardahan
  4. Erzurum
  5. Kars
  6. Erzincan
  7. Ağrı
  8. Iğdır
  9. sağanak
  10. gök gürültülü sağanak yağış

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    30 Ağustos Zafer Bayramı Aşkale’de kutlandı
    1. 30 Ağustos Zafer Bayramı Aşkale’de..
    2. Japonya Başbakanı Abe’den Orta Doğu..
    3. BİST, TL’yi güçlendirecek
    4. Bakan Soylu: "30 Ağustos tehditlerle..
    5. Sivasspor idmanda dev Türk Bayrağı açtı
    6. “Bu balıkları kılçığıyla tüketin, şifa..
    7. Kardeş Türküler’den Çiğli’de muhteşem..
    8. Yarım asırlık lokanta alevlere teslim..
    9. Su ürünleri av sezonu açılıyor
    10. Altındağ’da hastanelere tam destek
    11. Bu Türk bayrağında 36 bin 647 şehidin..
    12. Antalya’da uyuşturucu operasyonunda 4..
    13. “Kimse yüzde 14’lük zamma imza..
    14. (Özel) Suriyeli ve Türk çocuklar..
    15. Karalar törene geç kaldı Büyükşehir’in..
    16. Terör sevici eski başkanların tehdit..
    17. Demokratik Kongo’da ebola bilançosu 2..
    18. Zafer Bayramı Sarıkamış’ta törenle..
    19. Paketler devreye giriyor büyümedeki..
    20. Michelin ve PlayStation'dan iş birliği
    21. Büyük zaferin 97. yılını deniz dibinde..
    22. Meteoroloji’den 6 il için sağanak..
    23. Ayılar, 8 arı kovanını parçaladı
    24. 5 ilde gün boyu kısa süreli yağışlar..
    25. AŞT yeni sezonda perdesini 26 oyunla..
    26. Başkent’in dört bir tarafında yeni..
    27. Cammu Keşmir'de güvenlik güçlerine..
    28. Kartal’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    29. Genç Efeler, ADÜ ile engelleri aşacak
    30. Aksaray’ın peribacaları olan Selime..
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması