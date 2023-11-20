MGM bugün toplam 50 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Yapılan son değerlendirmeye göre; yurt genelinin çok bulutlu, yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 'Meteoroloji'den 50 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı!' başlıklı haberin devamı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı 19 Kasım raporunda; 50 ile "sarı" kod uyarısında bulunuldu. Bugün tüm yurtta soğuk ve yağışlı hava iyice etkisini gösterecek. Marmara'da süren yağışlı havayla birlikte saatteki hızı yer yer 100 km'ye kadar çıkan karayel fırtınası için Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, AKOM ve AFAD'dan arka arkaya uyarılar geldi.

VALİ GÜL'DEN UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da devam eden yağışların bugün de etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Rüzgarın etkisini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini aktaran Gül, "Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

SICAKLIKLAR YENİDEN ARTIYOR

NTV'de yer alan habere göre, MGM'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde yağışla birlikte azalacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri altına düşeceği ancak Salı gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.

50 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün toplam 50 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi.

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Sarı kodlu uyarı verilen iller:

Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kayseri, Malatya, Manisa, K.Maraş, Mardin, Muğla, Muş, Ordu, Siirt, Bartın, Kilis ve Osmaniye.

Turuncu kodlu uyarı verilen iller:

Adıyaman, Bingöl, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Rize, Sakarya, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Yalova, Karabük ve Düzce.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, (Iğdır ve Van çevreleri hariç) yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege ve İç Anadolu'nun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Bursa ve Bilecik’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun batısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Samsun, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Kuzey, iç ve batı bölgelerde yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede (2°-10°C) azalacağı ve mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle güney ve batılı, zamanla Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetli, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de kuzeyli yönlerden, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun batısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Samsun, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de kuzeyli yönlerden, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kırklareli, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat), kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 6°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 5°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 3°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 5°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı ve İç Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Doğu Akdeniz'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Batı Akdeniz'de kuzeyli, Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 15°C, 21°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 16°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 13°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

MERSİN 16°C, 20°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Eskişehir, Ankara, Karaman, Niğde, Kayseri, Yozgat ve Sivas'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 2°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 1°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 2°C, 8°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT -1°C, 5°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle, yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU 2°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli, yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE 6°C, 9°C

Çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 2°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 7°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle, yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Çorum, Samsun, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA 8°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 6°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Iğdır ve Van hariç) bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzeyinin yüksekleri ile Hakkâri çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM 3°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS 2°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MALATYA 7°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

VAN 3°C, 14°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin, Siirt, Batman ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 9°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

MARDİN 9°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 11°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 50 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı!