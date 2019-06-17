Meteoroloji'den 5 il için uyarı Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğine ilişkin uyarıda bulundu.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 il için sağanak uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinde Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 8, Ardahan'da 10, Erzincan'da 12, Erzurum ve Ağrı'da 13, Tunceli'de 15, Iğdır'da 19 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 34, Iğdır'da 33, Erzincan'da 32, Ağrı'da 28, Erzurum ve Kars'ta 27, Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.