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Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:23:46 -
Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

KAYSERİ (AA) - Meteoroloji Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için sıcak hava uyarısında bulundu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının cuma gününden gelecek hafta ortasına kadar hissedilir derecede artması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği ve mayıs ayında uzun yıllardır kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini aşabileceği öngörülüyor.

Vatandaşlardan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, güneş ışığının dik geldiği saatlerde güneş çarpması riskine karşı açık havada bulunmamaları istendi.

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