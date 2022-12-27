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Gündem Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu kar uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 19:58:00 -
Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu kar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada 5 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. "Artvin, Ordu, Giresun, Rize, Trabzon" 5 il içinde yer aldı.

Sarı uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Meteorolojik görünüm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göreÜlkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun, Rize, Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

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