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Meteorolojiden 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir, Balıkesir, Manisa, Aydın ve Çanakkale için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

14 Temmuz 2019 Pazar 15:23
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ege Bölgesi'nin kuzeyinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak, ilerleyen saatlerde bölge geneline yayılarak İzmir, Balıkesir ve Manisa genelinde, Aydın'ın doğu kesimlerinde, Çanakkale'nin iç kesimlerinde etkisini artıracak.

Yağışların, yerel olarak kuvvetli (20 ila 30 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların, akşam geç saatlerden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım isabet etmesi, ulaşımda aksama, yerel dolu yağışları, yağış anında kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 15:23
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. Çanakkale
  4. Balıkesir
  5. Aydın
  6. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi
  7. Sağanak yağış uyarısı
  8. hava durumu
  9. Ege Bölgesi

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