Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji 13.01 Mart 2019 Cuma 10:36
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman’da saatte 50 kilometreyi bulması tahmin edilen kuvvetli rüzgar ile birliktedon ve çığ uyarısı yaptı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.Rüzgarların kuzeybatılı yönlerden kuvvetlisaatte 30 ile 50 kilometre arasında hızla esmesi beklenmektedir. Kuzeybatılı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi beklenen rüzgarlar sebebiyle mevcut kar örtüsüne sahip yüksek eğimli arazilerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması önerilmektedir"denildi.
Yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede düştüğünü aktaran merkez, gece ve sabah saatlerinde gerçekleşmesi beklenen buzlanma ile don hadiselerine karşı tedbirli olunmasını istedi.
YORUM YAZ