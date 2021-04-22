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Gündem Meteoroloji'den 4 günlük kritik uyarı! Kuvvetli geliyor
Gündem

Meteoroloji'den 4 günlük kritik uyarı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre; Perşembe, hafta sonu ve Pazartesi günleri için yurdun çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 07:28:00 -
Meteoroloji'den 4 günlük kritik uyarı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmini hava durumu raporuna göre, Perşembe günü İç Anadolu, Karadeniz'in iç bölgeleri, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yağış bekleniyor.

Cuma güneşli, hafta sonuna dikkat

Cuma günü yurt genelinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava tahmini yapılırken, hafta sonu kuvvetli sağanak yağışlar geri dönüyor.

Cumartesi yurdun batı kesimlerinden girecek yağışlar, Marmara geneli, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olacak.

Pazar günü ise yine İzmir'den başlayarak Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in kuzey kesimi, İç Adnadolu ile Karadeniz'in batı ve orta kesiminde sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi de devam edecek

Pazartesi günü yağışlar Batı Ege'den başlayarak, Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri dahil olmak üzere İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerini etkisi altına alacak.

Fırtına ve sel uyarısı

Sağanak yağmurların neden olacağı fırtına ve sellere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.

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