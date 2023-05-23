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Yerel Meteorolojiden 3 il için sel ve su baskını uyarısı!
Yerel

Meteorolojiden 3 il için sel ve su baskını uyarısı!

Yeniakit Publisher
2023-05-23 15:59:00 -
Meteorolojiden 3 il için sel ve su baskını uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tokat, Samsun ve Ordu için su baskını uyarısında duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tokat, Samsun ve Ordu için su baskını uyarısında duyurdu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Tokat, Samsun'un doğusu ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgâr, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (İLKHA)

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