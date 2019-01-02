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Meteorolojiden 3 il için kritik uyarı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu, Sinop ve Çorum için Cuma gününe kadar sürecek kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 18:28
Meteorolojiden 3 il için kritik uyarı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde etkili olan rüzgarın, güney ve güney batıda yer yer saatte 80 kilometreye kadar çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler başta olmak üzere ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Olumsuz hava şartlarının yarın ve cuma günü etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 18:28
  1. Sinop
  2. Kastamonu
  3. Çorum
  4. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü
  5. Fırtına uyarısı

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