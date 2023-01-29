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Aktüel Meteorolojiden 3 il için kar uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden 3 il için kar uyarısı

Meteoroloji, Bitlis, Muş ve Bingöl'de kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 17:36:00 -
Meteorolojiden 3 il için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis, Muş ve Bingöl'de kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün açıklamasına göre, yarın öğleden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli kar yağışının (10-20 cm) etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Yağışın gece yarısına kadar sürmesi beklenirken, ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

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