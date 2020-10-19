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Aktüel Meteorolojiden 3 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden 3 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Konya, Aksaray ve Niğde'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 10:42:00 -
Meteorolojiden 3 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Konya, Aksaray ve Niğde'de havanın yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü fırtınalarla geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg / m2) olması bekleniyor.

Bölgedeki hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle batı ve kuzey yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette ve zaman zaman yağış anında eseceği tahmin edilmektedir.

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