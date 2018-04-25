Meteoroloji'den 2 ile yağmur uyarısı
Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.25 Nisan 2018 Çarşamba 09:44
Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 20
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 27
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