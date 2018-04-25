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Meteoroloji'den 2 ile yağmur uyarısı

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:44
Meteoroloji'den 2 ile yağmur uyarısı

Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 27

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 09:44
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Kırklareli
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Erzurum
  7. Edirne
  8. Diyarbakır
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. Adana
  12. Meteoroloji
  13. İSTANBUL
  14. ANKARA
  15. İZMİR
  16. HAVA DURUMU

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