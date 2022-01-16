Meteoroloji'den 19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Mega kent İstanbul'un bazı ilçelerinde gece yarısına doğru kar yağışı başladı. Meteorolojiden 19 il için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli kar yağışı ve çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz Bölgesi'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
11 il için turuncu, 8 il için sarı kodlu uyarı
MGM'nin internet sitesinde yer alan uyarılara göre 11 ile turuncu, 8 ile ise sarı kod ile uyarı yapıldı.
Sarı uyarı yapılan iller: Bolu, Karabük, Samsun, Ordu, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak.
Turuncu uyarı yapılan iller: Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Van, Hakkari.
İstanbul beyaza büründü
Anadolu ve Avrupa yakalarındaki kimi ilçelerin yüksek kesimlerinde kar, sahil ve diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur görüldü.
Kentin Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar ve Şişli ilçelerinde kar yağışı dolayısıyla yol kenarlarında ve araçların üzerinde kar birikintileri oluştu.
Sultangazi, Arnavutköy ve Başakşehir ile Silivri'nin yüksek kesimlerinde sulu kar, Eyüpsultan'da ise karla karışık yağmur etkili oldu.
Bazı sürücülerin yağış nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü. Kimi aileler ise çocuklarıyla dışarıya çıkarak kar topu oynadı. Anadolu Yakası'nda Kartal ve Üsküdar'da kar yağışı görülürken, sahil kesimlerinde yağmur etkili oldu.
Kar yağışının çok olduğunu söyleyen Ramazan Sezer Yaman, “Arnavutköy Haraççı burası, burada kar yağıyor. Dakikalar içinde arabaların üzeri bembeyaz oldu. Bu sefer çok yağıyor. Ben askerdeydim, ilk defa bu kadar kar yağışı görüyorum” dedi.
Kar yağışını görünce sokağa çıktığını söyleyen Sevilay Yaman ise, “Seneler sonra ilk defa kar yağdı. Ailecek karın tadını çıkarmak için çıktık sokaklara. Kar topu oynamak istiyoruz ama daha o kadar birikmedi. Umarım böyle devam eder ve birikir ki, biz de mutlu bir şekilde kar topu oynarız. Her yer bembeyaz oldu, beklenen o görüntü geldi sonunda” diye konuştu.
Meteoroloji Batı Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.
Meteorolojıden çığ, buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği, yağışların öğle saatlerinden itibaren Van'ın kuzeyi ile Bitlis çevrelerinde etkisini yitireceği, buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Bitlis ve Muş çevrelerinde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. İl merkezlerimiz için beklenen günün en yüksek sıcaklıklar; Hakkari’de eksi 3, Van, Bitlis ve Muş’ta etsi 5 derece olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
Ağrı'da gece sıcaklık eksi 27 dereceye düştü
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Aralıklı kar yağışı beklenen bölgede, yağışların öğle saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 27, Kars'ta 24, Ardahan'da 20, Erzurum'da 16, Iğdır'da 9, Erzincan ve Tunceli'de 6 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 4, Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere. Ardahan'da 9, Ağrı ve Kars'ta 7, Erzurum'da 5 ve Erzincan'da 1 derece olması bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE -3°C, 6°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
TEKİRDAĞ 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -7°C, -1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ -3°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA -2°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 6°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA -5°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA -3°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -3°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ -9°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
KONYA -5°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -4°C, 0°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU -6°C, -1°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
SİNOP 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimleri yoğun kar yağışlı
ZONGULDAK 2°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
RİZE 1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
TOKAT -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AĞRI -17°C, -6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ERZURUM -18°C, -7°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
MALATYA -7°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -10°C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin gece ve sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP -1°C, 5°C
Parçalı bulutlu
MARDİN -1°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT -4°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı