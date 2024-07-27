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Gündem Meteoroloji'den 14 il için sel ve su baskını uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den 14 il için sel ve su baskını uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-07-27 09:44:00 -
Meteoroloji'den 14 il için sel ve su baskını uyarısı

Meteoroloji, hafta sonu 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaparak sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Temmuz hava durumun tahmin raporunda 14 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Rapora göre, birçok bölgede için sağanak yağış beklenirken yağışların, Karadeniz ile Çankırı, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacağı belirtildi.

İstanbullular da sıcak ve nemli geçen bir haftanın ardından hafta sonuna yağmurla giriş yaptı. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede etkisini göstermeye başladı.

Sarı kodlu uyarılı yapılan şehirler: Artvin, Erzurum, Giresun, Kars, Rize, Trabzon, Düzce

Turuncu kodlu uyarılı yapılan şehirler: Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Düzce

Yağışların, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzeybatı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bazı kentlerdeki hava durumu ise şöyle;

ANKARA: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL: 30, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık

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