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Gündem Meteoroloji yurdun bazı kesimleri için uyardı: Sağanak ve fırtına geliyor
Gündem

Meteoroloji yurdun bazı kesimleri için uyardı: Sağanak ve fırtına geliyor

Yeniakit Publisher
2024-07-26 14:42:00 -
Meteoroloji yurdun bazı kesimleri için uyardı: Sağanak ve fırtına geliyor

Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in batısında ise fırtına etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde etkisini artırarak yerel kuvvetli, Samsun'un merkez ve doğu ilçeleri ile Ordu'nun batısında ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.

Kuvvetli yağışların, pazar sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise yarın beklenen gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.

DENİZLERDE FIRTINA UYARISI

Doğu Karadeniz'in batısında (Sinop-Samsun) rüzgar, yarın sabahtan itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
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Fırtınanın pazar sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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