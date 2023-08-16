Meteoroloji yeni raporunu paylaştı! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki önceki gün "Ülkemizi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının etkisiyle, bugün Türkiye’de sıcaklık rekoru kırıldı." bilgisini paylaşmıştı. Yurt genelinde kavurucu sıcaklar devam ederken, Meteoroloji 1 haftalık yeni tahmin raporunu yayımladı. Buna göre Hava sıcaklıklarının Marmara ile Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 11 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri, Artvin’in kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 11 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Uyarılar

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

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