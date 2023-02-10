Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı: Dışarı çıkmadan önce fırtına, kar yağışına dikkat! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?
Deprem bölgesi hava durumu gündemdeki yerini aldı. Ülke genelinde soğuk hava etkisini artırmaya başladığı günlerde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından yurdumuz yasa boğuldu. Türkiye büyük afetin 5. gününde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Soğuk hava deprem bölgesini olumsuz etkilerken deprem bölgesinde hava durumunun nasıl olduğu sorgulanıyor. İşte Meteoroloji 10 Şubat 2023 deprem bölgesi hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Nevşehir, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Kırklareli kıyılarının karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR, FIRTINA UYARISI
Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MALATYA -11°C, -1°C
GAZİANTEP -2°C, 6°C
ADANA 1°C, 13°C
ADIYMAN -3°C/7°C
HATAY -1°C/10°C
KAHRAMANMARAŞ -4°C/5°C
ŞANLIURFA 0°C/8°C
DİYARBAKIR -4°C/5°C
OSMANİYE -3°C/13°C
Az bulutlu ve açık