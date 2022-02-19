Meteoroloji uzmanı uyardı! İstanbul’da kar yağışı için tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan bilgiye göre bugün pek çok kentte sağanak yağış ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle akşam saatlerine aman dikkat! Öte yandan Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde çığ tehlikesi bulunuyor.

Yağmur şeklinde başlayacak kara dönüşecek!

Yetkililer Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu da etkili olan sağanak yağışın kuvvetli kar yağışına dönüşeceğini açıkladı.

Sağanak yağış beklenen iller!

Marmara Bölgesinde, Ordu il geneli ve Antalya'nın doğu, Tokat'ın batı, Amasya'nın doğu çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Orhan Şen'den uyarı geldi

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

-Bugün İstanbul'da sabah saatlerinde ( 8-9 da) kuzey batı kesimlerinden yağmur başlayacak akşam sona erecek. Yağmur şiddetli su baskınlarına dikkat. Batı Karadeniz'de yağmur gündüz şiddetli su baskınları olabilir. Akşam iç kesimler ve Bolu dolaylarında kar ulaşımı etkileyebilir.

-Bugün Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Mersin, Doğu Anadolu'nun güneydoğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağışlı yağışlar akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerde karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı.