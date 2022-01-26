Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı! Hazırlıklı olun

Kar İstanbul'u terk edecek mi? sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için beklenen açıklama Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den geldi. Şubat ayının ilk haftasına ilişkin bazı tahminlerin ortaya çıktığını belirten Özel, "Bu bizim zor geçireceğimiz bir kış olacak" dedi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya'nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Anamur, Tokat, Muş, Bingöl, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa'nın kuzey ve batısı ile Batman ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Trakya ile iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da kar yerini yağmura bırakacak

İstanbul'da çarşamba sabahına kadar orta kuvvette kar yağışlarının süreceğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, "Çarşamba sabah başlayarak üç gün boyunca İstanbul'da buzlanma ve don olayı yaşanacak. Dolayısıyla vatandaşların ulaşımda bu uyarıyı dikkate almasını istiyoruz. Hafta sonu yağışları İstanbul'da yağmur şeklinde olacak." diye konuştu.

Hava Tahmini Uzmanı Macit, Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri için ise zirai don uyarısı yaptı.

Yeni soğuk hava dalgası yolda

Ancak İstanbul'u etkisi altına alacak yeni bir soğuk ve yağışlı dalgası ise yolda. Meteoroloji uzmanları Şubat ayının ilk haftası (4-6 Şubat) için yeni bir soğuk hava dalgasının ülkemizi etkisi altına almasını bekliyor.

Şubat ayının ilk haftasına ilişkin bazı tahminlerin ortaya çıktığını belirten Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, 'Şubat ayının ilk günlerinde de Marmara için kar olasılığı var. Bu sistemi takip ediyoruz. Bu bizim zor geçireceğimiz bir kış olacak. O yüzden Şubat ayındaki kar olasılığı için hazırlıklı olalım.' dedi.

Hava durumu uyarısı harita paylaşıldı

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da soğuk hava dalgası en sert hâlini dün gösterdi. DEK'ler olarak da bilinen deniz etkisi kar yağışı, öğle saatlerinden sonra şehir genelinde etkisini hissetirdi ve akşam saatlerinde yer yer tipiye neden oldu. Meteoroloji'nin verilerine göre, perşembe akşam saatlerinden itibaren kar yağışı şehri terk edecek. Konuyla ilgili yetkililerden açıklamalar peşi sıra geldi.

Dek'lerin etkisi sürecek

Dün görülen DEK'ler şehir genelinde bugün de etkisini gösterecek. Tahminlere göre, DEK'ler Anadolu yakası ile beraber Boğaz çevresinde etkili olacak.