Meteoroloji uzmanı açıkladı! 'İstanbul'a yılbaşında kar yağacak'

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen Viva Radyo’da konuk olduğu programda, önümüzdeki günler için İstanbul'a yönelik hava durumu hakkında tahminlerini aktardı.

"Kar ihtimali var"

Önümüzdeki haftada sıcaklıklarda düşüş yaşanacağını belirten Şen, "Yılbaşına yaklaşırken sistemlerden dolayı aldığımız bilgiye göre ayın 27'sinden sonra kar yağma ihtimali var." dedi.

Programda sosyal medya üzerinden gelen "İstanbul’da yılbaşında kar yağacak mı?" sorusuna Prof. Dr. Orhan Şen şu yanıtı verdi:

"İstanbul’da don olmayabilir ama Marmara’da olacak, Önümüzdeki günler için kar yok ama yağışlar devam edecek."

Meteroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen Ege Bölgesi'ndeki iller için de hava durumları hakkında konuştu.

Bodrum’un son zamanlarda aşırı yağış alma sebebini Şen "Son dönemde çok yağış almaya başladı, Bodrum’a giden sistemlerin frekansları arttı bunun yanında bu hafta iç bölgelerde yüksek basınçtan dolayı güneş açacak ama gece don yaşanacak birkaç gün normal olabilir belki ama" şeklinde açıkladı.