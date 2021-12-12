  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Meteoroloji uyarmıştı... Trakya'da sağanak yağış
Gündem

Meteoroloji uyarmıştı... Trakya'da sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Trakya'da beklenen yağış etkisini göstermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 16:12:00 -
Meteoroloji uyarmıştı... Trakya'da sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılardan sonra Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Dışarıda olan vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalananlar da yağmurdan korunmak için otobüs durağı gibi alanlara sığındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hangisi daha iyi? F-22 ve SU-57 kapışmasının sonucu belli oldu
Teknoloji

Hangisi daha iyi? F-22 ve SU-57 kapışmasının sonucu belli oldu

ABD'nin F-22 Raptor'u ile Rusya'nın Su-57 savaş uçağı özellikleri itibariyle karşılaştırıldı. F-22 Raptor manevra kabiliyeti ve gizliliğiyle..
Olayın canlı şahidi anlattı! Bediüzzaman'ın mezarını parçalayıp açtılar ve gözlerine inanamadılar
İSLAM

Olayın canlı şahidi anlattı! Bediüzzaman'ın mezarını parçalayıp açtılar ve gözlerine inanamadılar

İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin naaşının darbeci yönetim tarafından gasp edilmesi olayının canlı şahitlerinden olan Tahir Amca, Bediü..
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021'de başarmaya çok yaklaştı! Merhum Erbakan bu hedefi 1996'da ortaya koymuştu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021'de başarmaya çok yaklaştı! Merhum Erbakan bu hedefi 1996'da ortaya koymuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021’de başarmaya çok yakın olduğu dış ticaret açığını kapatma hedefini, merhum Erbakan Hoca 1996’da h..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay