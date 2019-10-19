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Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da göz gözü görmedi

Meteoroloji'nin Marmara bölgesini uyardığı sis, İstanbul'da etkili oldu. Gece vakitlerinden itibaren oluşan sis, sabah saatlerinde de etkili olunca kentte görüş mesafesi kısaldı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 08:05
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da göz gözü görmedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege bölgesi için yoğun sis ve pus uyarısında bulundu. İstanbul güne sisle uyandı. Bugün ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirme sitesinde şöyle yer aldı:

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karaman, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Sinop, Batman, Siirt, Ankara'nın kuzeyi ve Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege bölgeleri ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

-Marmara: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

-Akdeniz: Parçalı ve az, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

-İç Anadolu: Parçalı yer yer çok bulutlu, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Karaman ve Konya'nın Ereğli ilçesi ile Ankara'nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

-Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

-Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

-Doğu Anadolu: Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

-Güneydoğu Anadolu: Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 08:05
  1. Düzce
  2. Batman
  3. Kırıkkale
  4. Karaman
  5. Yozgat
  6. Sivas
  7. Sinop
  8. Siirt
  9. Konya
  10. Kastamonu
  11. İstanbul
  12. Çankırı
  13. Bolu
  14. Antalya
  15. Ankara
  16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  17. Marmara bölgesi
  18. Ege bölgesi
  19. sis
  20. Doğu Akdeniz
  21. Karadeniz

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