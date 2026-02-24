  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AB'nin jeopolitik rotasında kilit rol oynuyoruz Tek şansları Türkiye TSK’nın NATO tatbikatındaki performansı ürküttü Hem sahada hem masada gücümüzü gördüler Meclis'te köşeye sıkışınca tehdit etti! 'Hayal bile edemeyecekleri bir güçle vururuz' 888 şüpheli tutuklandı! Sıra diğerlerine de gelecek... Emperyalistlerin şeytani oyununun belgesi! YPG/PKK karargahında DAEŞ merkezi! CHP’li belediyelerin gözü dönmüş İşçiye veremedikleri maaşı da çalmışlar İhaneti Batı ödüllendiriyor CHP tebrik ediyor TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Lideri Bahçeli ile görüştü! ‘Bahçeli'nin komisyon desteğine teşekkür ediyorum' CHP’li İBB’nin işi gücü fitne! İBB’ye bağlı İPA, gençleri kaygılı çıkarttı! Ekrem İmamoğlu CHP'yi pavyona düşürdü
Gündem Meteoroloji uyardı! Yarın etkili olacak
Gündem

Meteoroloji uyardı! Yarın etkili olacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Meteoroloji uyardı! Yarın etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre; Karadeniz ve Akdeniz'in batısında yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü denizlerde fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'in doğusunda (İnebolu-Sinop) rüzgar, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde esecek. Fırtına öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Batı Akdeniz'de ise rüzgar, bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23