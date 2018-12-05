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Meteoroloji uyardı! Tüm bölgelerde yaşanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yurdun tüm bölgelerinde şiddetli yağış uyarısında bulundu.

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:39
Meteoroloji uyardı! Tüm bölgelerde yaşanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz'in kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek yağışların; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Mersin, Adana ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

6 derece azalacak

Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Kıyı Ege'de kuzeyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Sağanak yağış uyarısı

Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yarın gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:39
  1. Yalova
  2. Şırnak
  3. Trabzon
  4. Samsun
  5. Kocaeli
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Mersin
  9. Hakkari
  10. Erzurum
  11. Diyarbakır
  12. Bursa
  13. Antalya
  14. Ankara
  15. Adana
  16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  17. Hava durumu
  18. Şiddetli sağanak uyarısı
  19. Soğuk havalar

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