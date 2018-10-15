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Meteoroloji uyardı! Toz bulutuna neden olacak!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Suriye’den gelen çöl fırtınasının neden olduğu toz bulutunun yarın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz bulutuna neden olacağı uyarısı yapıldı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 20:17
Meteoroloji uyardı! Toz bulutuna neden olacak!

Suriye’den gelen çöl fırtınasının neden olduğu toz bulutunun yarın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde yarın saat 18.00’a kadar toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Toz taşınımı dolayısıyla oluşması muhtemel risklerin ise ulaşımda aksama ve görüş mesafesinin azalması olarak kaydedildi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 20:17
  1. Diyarbakır
  2. Meteoroloji

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