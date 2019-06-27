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Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava sıcaklıklarının 3-7 derece düşeceğini belirterek, yağışlı havanın etkili olacağın uyarısında bulundu.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:17
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. 28 Haziran Cuma günü Trakya, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor" denildi.

Doğu Karadeniz'e dikkat

Meteoroloji hafta sonu ise hava durumu şöyle açıkladı:

Cumartesi ve pazar günleri de Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların Batı Karadeniz (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyı kesimi), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Samsun'un doğusu ile Ordu'da kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı (100-200 kg/metrekare arasında) tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz kıyı illerinde şiddetli yağışların meydana getirebileceği ani sel, su baskınları ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına, Pazar ve Pazartesi günleri ise ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Serin ve yağışlı sistemin pazartesi akşamından itibaren etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının 2 Temmuz Salı gününden itibaren tekrar yükselmesi beklenmektedir.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:17
  1. Düzce
  2. Bartın
  3. Zonguldak
  4. Trabzon
  5. Samsun
  6. Rize
  7. Ordu
  8. Kastamonu
  9. Giresun
  10. Artvin
  11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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