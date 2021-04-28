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Yaşam Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak
Yaşam

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak

Meteoroloji tarafından açıklanan hava durumu tahminine göre, soğuk ve yağışlı hava Türkiye'ye veda ediyor. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar İstanbul'da 25, Ege ve Akdeniz'de ise 30 dereceyi aşacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 11:19:00 -
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak

Meteoroloji'nin son hava durumu tahmin raporuna göre hava sıcaklıklarındaki yükseliş sürecek ve ilerleyen günlerde yurdun batı ve güney kıyılarında sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyredecek. Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı noktalarında ise sağanak yağış görülebilir.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile batı kesimlerin yer yer çok bulutlu; Kars, Iğdır, Hakkari ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

30 dereceyi aşacak

Önümüzdeki hafta itibariyle yurdun batı ve güney kesimleri başta olmak üzere birçok bölgede sıcaklıklar artışa geçecek. Ege ve Akdeniz bölgelerinde 30 derecenin üzerine çıkacak olan sıcaklıklar,İstanbul'da ise25 dereceyi aşacak.

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