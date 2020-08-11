Meteoroloji uyardı! Sel baskınları gelebilir
Bugün Doğu Karadeniz'de Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli sağanak yağış beklendiği, Trabzon, Rize ve Artvin'dekileri ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı uyarıldığı bildirildi.
Yağışların, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 mm),Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli (76-100 mm),Rize'nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Çarşamba akşam saatlerine kadar Artvin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yer yer aşırı (100 mm ve üzeri) olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı, toprak kayması, heyelan ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği söylendi.
Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
İllere göre hava durumu
İSTANBUL, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA, 34°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 mm) olması bekleniyor.
ERZURUM, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR, 37°C
Az bulutlu ve açık