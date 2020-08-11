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Yaşam

Meteoroloji uyardı! Sel baskınları gelebilir

Bugün Doğu Karadeniz'de Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli sağanak yağış beklendiği, Trabzon, Rize ve Artvin'dekileri ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı uyarıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 10:58:00 -
Meteoroloji uyardı! Sel baskınları gelebilir

Yağışların, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 mm),Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli (76-100 mm),Rize'nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Çarşamba akşam saatlerine kadar Artvin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yer yer aşırı (100 mm ve üzeri) olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı, toprak kayması, heyelan ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği söylendi.

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA, 34°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 mm) olması bekleniyor.

ERZURUM, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR, 37°C

Az bulutlu ve açık

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