Meteoroloji uyardı, peş peşe açıklama geldi! Hava nasıl olacak? Kar uyarısı: Bu gece, yarın dikkat! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 6

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu yakası yağmurlu 12İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 16

Antalya: Parçalı bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde kar yağışlı -2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurlu 6