Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış ve dolu geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Ankara genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı bekleniyor.11 Haziran 2019 Salı 17:47
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara genelinde 3 saatlik periyotta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile yerel dolu yağışı olacağı öngörülüyor.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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