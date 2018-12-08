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Meteoroloji uyardı: Kar, sağanak, sis, pus, buzlanma, don...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve doğu bölgelerinde yarın için sis ve pusla birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği uyarısında bulundu. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bayburt çevrelerinde ise kar bekleniyor.

08 Aralık 2018 Cumartesi 22:00
Meteoroloji uyardı: Kar, sağanak, sis, pus, buzlanma, don...

Genel müdürlükten yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, Sakarya hariç Marmara Bölgesi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz kıyı kesimi, Malatya hariç Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yarın yağışlı geçeceği bildirildi.

Buna göre yağış, Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli, Rize, Artvin, Bayburt, Adıyaman, Şanlıurfa çevreleri ve Antalya'nın doğu kıyılarında da görülecek. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, iç ve batı kesimlerde 2-6 derece artması da öngörülüyor. 

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 22:00
  1. Bayburt
  2. Uşak
  3. Şanlıurfa
  4. Sakarya
  5. Rize
  6. Manisa
  7. Malatya
  8. Kütahya
  9. Denizli
  10. Artvin
  11. Antalya
  12. Adıyaman
  13. meteoroloji
  14. uyarı
  15. sis
  16. pus
  17. Kar
  18. sağanak
  19. buzlanma
  20. don
  21. buzlanma ve don olayı

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