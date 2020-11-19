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Yaşam Meteoroloji uyardı! Kar geliyor
Yaşam

Meteoroloji uyardı! Kar geliyor

Meteoroloji, Marmara'nın kuzey ve batısı, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile yurdun bazı kesimlerinde yarın sağanak, Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar tahmin edildiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 10:03:00 -
Meteoroloji uyardı! Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Sağanak yağış ve kar yağışı geliyor. Yetkililer yağışların Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kıyılarında "kuvvetli" olmasının beklendiğini açıkladı.

Ardahan çevrelerinde kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzey ve batısı, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Hatay'ın iç kesimlerinde sağanak öngörülüyor. Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.

Yağışlar Muğla ve Antalya'da etkili olacak

Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor.

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