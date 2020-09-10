Meteoroloji uyardı! İstanbul'da ve bazı bölgelerde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, ülke genelinde bugün görülmesi beklenen hava tahmin raporu açıklandı.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Avrupa yakası kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Mevsim normallerinin 5 derece üzerinde seyredecek

Hava sıcaklığının Türkiye'nin kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilirken; kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar beklendiği belirtildi.

Marmara ve kıyı Ege'ye uyarı

Rüzgar tahminlerinde Marmara ve kıyı Ege'ye dikkat çeken Meteoroloji, söz konusu bölgelerde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 60 kilometreye varan hızla esmesinin beklendiğini kaydederek, olası olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Bazı illere göre bugünkü beklenen hava durumu ise şöyle:

-İstanbul (29°C)

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Avrupa yakası kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

-Ankara (29°C)

Az bulutlu ve açık

-İzmir (35°C)

Az bulutlu ve açık

-Antalya (37°C)

Az bulutlu ve açık

-Zonguldak (27°C)

Parçalı ve az bulutlu

-Trabzon (26°C)

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

-Erzurum (27°C)

Parçalı ve az bulutlu

-Diyarbakır (37°C)

Az bulutlu ve açık