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Meteoroloji uyardı! Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde fırtına uyarısı yaptı.

25 Eylül 2018 Salı 22:00
Meteoroloji uyardı! Geliyor

Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde fırtına beklendiği bildirildi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan kuvvetli esen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırarak, Marmara, Ege ve İç Anadolu'da fırtına (50-80 kilometre/saat), Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 kilometre/saat) bekleniyor.

Yetkililer, perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 22:00
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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