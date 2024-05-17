Meteoroloji uyardı: Gece yarısı ansızın başlayacak, kuvvetli yağış geliyor
Sıcak havalara aldanmayın! Hava durumu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. 4 ilde etkili olacak diyerek Meteoroloji uyardı... Son dakika tüm detaylar haberimizde.
Meteoroloji 4 ilde yaşayan vatandaşları uyardı!
DÖRT İL İÇİN UYARILAR! KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre 17 Mayıs'a yani bugünden itibaren Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Erzurum, Kars, Ardahan il çevresinde gök gürültülü sağanak yağış olması hatta kar bile yağması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yoğun yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği ile ilgili uyarılarını paylaştı.
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