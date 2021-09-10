Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli sağanak geliyor

İstanbul'da uyarısı yapılan sağanak yağış gece saatlerinden itibaren başladı. Yağış ilin birçok noktasında devam ediyor.

Trafik yoğunluğu yüzde 60'a yaklaştı

İstanbul'da beklenen sağanak yağışın etkisini artırmasıyla birlikte trafik yoğunluğu da sabahın erken saatlerinde artmaya başladı. İBB yoğunluk haritasına göre trafik durumu saat 07.30 itibariyle yüzde 55'i geçti.

İllere göre hava durumu

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 28, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR: 26, Parçalı çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ÇANAKKALE: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR: 24, Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 28, Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 33, Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 29, Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 30, Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu.

MERSİN: 32, Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 24, Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 28, Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.

BOLU: 22, Parçalı bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP: 25, Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı.

SAMSUN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı.

TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı.

ERZURUM: 30, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 27, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 34, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 27, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 37, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 35, Az bulutlu ve açık.

AFAD'dan 7 ile uyarı

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul'da çok kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek, sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

AFAD, bir başka duyurusunda ise gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de kuvvetli yağış beklendiğini kaydederek, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını istedi.