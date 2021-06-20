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Aktüel Meteoroloji uyardı! Bu sefer çok fena vuracak
Aktüel

Meteoroloji uyardı! Bu sefer çok fena vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahminlerini yayınladı. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 11:16:00 -
Meteoroloji uyardı! Bu sefer çok fena vuracak

Türkiye'de beklenen sıcak havalar bir türlü gelmedi. Özellikle İstanbul ve çevrelerinde etkili olan yağışlar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Önümüzdeki günlerde sıcak hava bekleyen vatandaşlara yine olumsuz bir haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahminlerinde kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor

Müdürlük tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yer yer kuvvetli olacak

Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında değişiklik yok

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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